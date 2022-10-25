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Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu!

Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu!
25 Ekim 2022 Salı 09:07

Muğla Fethiye'de ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ekipler kimlik tespiti için harekete geçti

Fethiye Bozyer Mahallesi Çırpı mevkindeki ormanda, bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #kadın ceset #haber
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