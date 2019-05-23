Osman Zolan: İnşaat sektörünü TMMOB durdurdu

TMMOB'a bağlı odaların 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği' hakkında açtığı dava sonucu Denizli ve Türkiye'de büyük sorunlar yaşayan inşaat sektörüyle ilgili konuşan Başkan Zolan, "Bunun müsebbibi ne büyükşehir belediyeleri ne de ilçe belediyeleri, bu TMMOB'a bağlı odaların açtığı dava sonucunda ortaya çıkan bir husus" dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odaların açtığı dava sonucunda Denizli ve Türkiye'de büyük sorunlar yaşayan inşaat sektörü, Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısında da gündeme geldi. TMMOB'a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Makine Mühendisleri Odası tarafından 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin' bazı maddeleri hakkında açılan davalar sonucunda Danıştay 6. Dairesi yürütmenin durdurulması kararı verdi. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı ile balkon, ara sahanlıklar dahil açık veya kapalı merdiven evi, kapıcı dairesi, kat holleri, teras çatılar, silolar, trafolar, açık yüzme havuzları gibi alanların doğrudan emsal hesabına girmesi nedeniyle yapı alanında en az yüzde 30 azalma oluştuğundan yapı sahipleri başta olmak üzere müteahhitler, kooperatifler tarafından inşaat başvuruları durma noktasına geldi.

Ruhsat krizleri başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mahkeme kararını belediyelere tebliğinden itibaren ise inşaat sektörünü ve vatandaşları doğrudan ilgilendiren ruhsat başvurularıyla ilgili sorunlar yaşanmaya başlandı. Bu durum inşaat faaliyetlerinde azalmaların yanı sıra belediyelerde proje onayı tamamlanarak henüz ruhsat başvurusunda bulunmamış veya ruhsat başvurusunda bulunmuş ancak, henüz ruhsat almamış kişilerin bu süreçte yapmış olduğu, proje vb. hazırlıklardan doğan ekonomik kayıplarını da ortaya çıkardı.Tüm bunların yanında inşaat sektörüne hizmet veren elektrik, tesisat, boya, yalıtım, beton, demir, inşaat malzemesi satış kolları gibi sektörler ve bu sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkilendi. Ayrıca bu durum sağlık, eğitim alanlarında hizmet veren sektörlerin açma ruhsatlarının da önünde engeller oluşturdu.

Sıkıntı tüm Türkiye'de

Denizli ve Türkiye'de büyük sorun yaşayan inşaat sektörüyle ilgili karar Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısında da gündeme geldi. Merkezefendi ilçesinin bazı mahallerinde ayrılan trafo alanlarının söz konusu mahkeme kararı gereği iptal edilmesiyle ilgili gündem maddesi hakkında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bugün Denizlimizde ve ülkemizde ruhsat alma ile ilgili sıkıntılar var; ruhsat almış olan yerlerin iskan alması ile ilgili sıkıntılar var; iskan alan yerlerin iş yeri açma ruhsatı ile ilgili sıkıntıları var. Bunun da sebebi TMMOB'a bağlı odaların açtığı dava sonucunda verilen yürütmeyi durma kararıdır. Bu sadece Denizli'de değil tüm Türkiye'de bu şekildedir" dedi.