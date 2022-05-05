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Ot biçme makinesinden seken taş sonu oldu!

Ot biçme makinesinden seken taş sonu oldu!
05 Mayıs 2022 Perşembe 08:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Orhan Kuş'un kullandığı traktöre bağlı ot biçme makinesinden seken taş o sırada Kuş'un tarlada çalışan oğlu 38 yaşındaki Nebi Kuş'un boynuna isabet etti. Taşın çarpması ile Nebi Kuş hayatını kaybederken, baba ise sinir krizi geçirdi


Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sazköy Mahallesi Dörtkuyular mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kuş, 48 TF 154 plakalı traktörüyle çalıştığı sırada, otların içerisinde bulunan bir taş sekerek tarlada çalışan oğlu Nebi Kuş’un boynuna isabet etti. Oğlunu yerde hareketsiz gören Orhan Kuş, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nebi Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğunun ölüm haberiyle fenalaşan Orhan Kuş ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nebi Kuş’un cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nebi Kuş’un Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalıştığı öğrenildi. Baba Orhan Kuş’un, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #taş ölüm #nebi kuş #tarlada ölüm
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