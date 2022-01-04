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Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
04 Ocak 2022 Salı 11:49

Muğla'da otobüsün arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Meryem Küçükünal (23), yaşamını yitirdi.  

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ula ilçesi Ataköy mevkisinde meydana geldi. Ortaca'dan Marmaris'e giden Sedat Göktaş (53) idaresindeki 48 S 5122 plakalı servis otobüsü, aynı şeritte seyreden Meryem Küçükünal yönetimindeki 48 DC 474 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Meryem Küçükünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Küçükünal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Sedat Göktaş da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #trafik kazası #motosiklet kazası
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