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Otogarda aşı için bağıran sağlıkçıya soruşturma!

Kütahya'da otobüs terminalinde bağırarak müşteri toplayan firma görevlileri gibi mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli de standın başında "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca, İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlatıldığını açıkladı

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:01

Türkiye’de Eskişehir ve Ağrı’dan sonra en yüksek vaka sayısına sahip olan Kütahya’da, İl Sağlık Müdürlüğü şehirlerarası otobüs terminaline mobil aşı birimi kurdu. Otogarın içinde kurulan stantta görevli sağlık personeli, ‘İstanbul ve Adana’ diye bağırarak müşteri toplayan yakınlarındaki firma görevlileri gibi "Sinovac ve Biontech" diye bağırdı. Stant önündeki bu anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa bir süre sonra görüntüler sosyal medyaya yüklendi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, mobil aşı biriminde görevli sağlık personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Personelin aşı isimlerini söyleyerek bağırmasının ‘maksadını aşan ve yanlış algı’ yarattığı belirtilen yazılı açıklamada, “Kütahya otobüs terminali aşı uygulama merkezindeki görevli sağlık personelinin, bulundukları ortamda otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonu ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlandığı görülmüştür. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personelle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

KÜTAHYA’DAKİ AŞI DURUMU

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19-25 Haziran haftası risk haritasında 102,48 vaka oranıyla Kütahya, Eskişehir ve Ağrı’dan sonra Türkiye’de en yüksek vaka sayısında üçüncü sırada yer alıyor. 580 bin nüfusa sahip kentte 276 bin 784 kişiye birinci doz, 133 bin 6 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. Kentte toplam aşılama sayısı ise 416 bin 30 oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #otobüs terminali #otogar sinavoc #otogarda aşı #otogar aşı bağırma
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