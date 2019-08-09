Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü

Manisa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü
09 Ağustos 2019 Cuma 10:51

Nejmettin Karacan (38) idaresindeki 48 KF 283 plakalı otomobil, yeni açılan Manisa- İzmir Otoyolu'nun Manisa servis alanı girişinde bariyerlere çarptı. Sürücü Karacan ile otomobildeki Recep Alakaş (65) ve Behiye Alakaş Karacan (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Emircan Olpak (19) ve Melih Küçük (22) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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