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Otomobil kamyonetle çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralı

Denizli Serinhisar'da bir otomobil kamyonetle çarpıştı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçtı

Otomobil kamyonetle çarpıştı: Anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralı
02 Haziran 2022 Perşembe 08:56

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Yatağan Mahallesi'nden Yüreğil Mahallesi istikametine gitmekte olan Ömer Tozgun (30) yönetimindeki 48 AGB 816 plakalı otomobil, Kuyucak Köprüsü mevkisinde karşı yönden gelen Ziya Tosun'un kullandığı 15 FE 677 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Tozgun ile araçtaki eşi Asiye Tozgun (26), kızı Huriye Tozgun (2), oğlu Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu'nu (16) Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Alperen Sarıoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, baba Ömer Tozgun ile oğlu Yusuf Poyraz Tozgun'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun'un yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #Serinhisar #trafik kazası #ölüm
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