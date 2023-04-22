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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 kişi öldü

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 kişi öldü
22 Nisan 2023 Cumartesi 03:39

Uşak'ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kamyon #kaza #otomobil #ölü
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