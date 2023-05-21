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Otomobil, şarampole devrildi; sürücü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Murat Küçük (38), hayatını kaybetti

Otomobil, şarampole devrildi; sürücü öldü
21 Mayıs 2023 Pazar 14:21

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Söke-Milas kara yolu Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Küçük'ün kullandığı 07 CLA 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Evli ve 2 çocuk babası Küçük, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, hayatını kaybetti. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke
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