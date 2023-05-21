Otomobil, şarampole devrildi; sürücü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Murat Küçük (38), hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Söke-Milas kara yolu Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Murat Küçük'ün kullandığı 07 CLA 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Evli ve 2 çocuk babası Küçük, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, hayatını kaybetti. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.