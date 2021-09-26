DATÇA'DA İKİ DEPREM
DATÇA'DA İKİ DEPREM
0
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
ÖLÜ SAYISI DÜŞTÜ
0
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
AŞKI UĞRUNA PRENSESLİKTEN OLUYOR
0
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
AŞI SAHNESİ TEPKİ TOPLADI
0

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’da, şarampole yuvarlanan otomobildeki Zekiye Kaya (69) hayatını kaybetti, sürücü eşi Hasan Kaya (71) yaralandı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
26 Eylül 2021 Pazar 17:40

Kaza, dün akşam saatlerinde Hisarcık ilçesi Şeyhçakır köyü yakınlarındaki Demiroluklu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Hasan Kaya'nın kullandığı 43 HK 203 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 15 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Hasan Kaya yaralandı, yanındaki eşi Zekiye Kaya hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin şarampolden çıkardığı Hasan Kaya, ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Zekiye Kaya’nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya kaza #trafik kazası
Önceki Haber
İzmir'de bir doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Sonraki Haber
Altay'da herkes golcü
Datça'da üst üste iki deprem
Datça'da üst üste iki deprem
0
Engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tutuklandı
Engelli öğrenciye şiddet uygulayan görevli tutuklandı
0
Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu
Üniversite öğrencilerinden 'barınma' protestosu
0
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
Anaokulu önünde bıçaklı kavga
0
2 bin 400 yıllık ev bulundu
2 bin 400 yıllık ev bulundu
0
Kardeş kavgası ölümle bitti!
Kardeş kavgası ölümle bitti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.