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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Hasan Akgün (52) yaşamını yitirdi, eşi Meliha Akgün (47) ise ağır yaralandı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
28 Nisan 2021 Çarşamba 13:41

Kaza, Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Köyde yaşayan Hasan Akgün, eşi Meliha Akgün ile ilçede kurulan halk pazarına alışverişe gitmek için 17 TP 753 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Köy çıkışında iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Akgün'ün kullandığı otomobil takla atarak, 10 metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Tüm müdahalelere rağmen sürücü Akgün olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Meliha Akgün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çanakkale #çanakkale kaza #trafik kazası #ölüm #hasan akgün
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