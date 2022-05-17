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Otomobil TIR'a çarptı: Genç çift öldü, oğulları yaralı

Otomobil TIR'a çarptı: Genç çift öldü, oğulları yaralı
17 Mayıs 2022 Salı 11:16

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir otomobil, park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Hüseyin Erten ve eşi 25 yaşındaki Yasemin Erten hayatını kaybetti. Çiftin 6 yaşındaki oğulları ise yaralandı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Çivril- Denizli kara yolu Kudret Çalık Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin Erten yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin yaralanan oğulları Osman Erten ise ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobilde sıkışan Erten çiftinin cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Yasemin Erten'in Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çivril #kaza #ölüm
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