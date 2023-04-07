Otomobil tıra çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden B.O.G. (22) idaresindeki otomobil, Karaaslan köyü kavşağından çıkış yapan İ.Y yönetimindeki tıra çarptı. Otomobildeki iki kişi yaralandı.

Otomobil tıra çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
07 Nisan 2023 Cuma 00:18

Afyonkarahisar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden B.O.G. (22) idaresindeki 43 UF 001 plakalı otomobil, Karaaslan köyü kavşağından çıkış yapan İ.Y yönetimindeki 03 ACM 293 plakalı tıra çarptı. Kazada, sürücü B.O.G ile aynı otomobildeki S.Ü. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #afyonkarahisar
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