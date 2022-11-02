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Otomobilde iki ceset bulunmuştu! Gözaltılar var!

Otomobilde iki ceset bulunmuştu! Gözaltılar var!
02 Kasım 2022 Çarşamba 15:22

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz haldeki cesetlere ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, dün sabah yol kenarında yanmış bir otomobil gördü. Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı. Tanınmaz cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvanlık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında ayrıca Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları bulundu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu arada, cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #yanmış ceset #gözaltı #haber
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