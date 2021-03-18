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Otomobili terkedilmiş şekilde bulunan bakkal aranıyor!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobili dün Gediz Nehri kenarında terkedilmiş olarak bulunan 76 yaşındaki bakkal Muammer Akkaya için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Nehir kenarında bulunan ayakkabısından nehre düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Akkaya'nın bulunması için sualtı ekiplerinin yanı sıra, AFAD ekipleri de dron ile havadan arama çalışmalarını sürdürüyor

Otomobili terkedilmiş şekilde bulunan bakkal aranıyor!
18 Mart 2021 Perşembe 13:19

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Muammer Akkaya, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Gidebileceği yerleri arayan çocukları, babalarına  ait 45 KS 828 plakalı otomobili Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri kenarında bulundu. Otomobilin  etrafında yapılan aramalarda da Akkaya'dan bir ize rastlanılamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Gediz Nehri ve çevresinde jandarma, AFAD, AKUT, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri hem dron ile havadan hem de karadan arama çalışmaları yaparken, sualtı ekipleri ise nehrin yaklaşık 2 kilometrelik alanında arama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca arama çalışmalarında jandarma iz takip köpekleri de görev aldı.

Yaklaşık 24 saattir aranan Akkaya'nın nehir kenarında ayakkabısı bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Akkaya'nın bulunması için nehir kenarında ve suda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gediz nehri arama #kayıp kişi #manisa
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