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Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Aydın'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gezmeye çıkan 61 yaşındaki Medine Tekin, otomobilin çarpması ile hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
16 Ocak 2021 Cumartesi 09:21

Kuşadası ilçesindeki kaza dün saat 22.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Medine Tekin, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarıya çıktı. Tekin, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan Gürbüz Sitesi önündeki yoldan karşıya geçmek istedi. Ancak Medine Tekin'e Bülent S.'nin kullandığı otomobil çarptı. 

Kazada ağır yaralanan Tekin ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 

Otomobili kullanan Bülent S.'nin ise ekiplerce gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #aydın trafik kazası #kuşadası kaza
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