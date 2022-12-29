Otomobilin çarptığı köpek, hayvanseverler sayesinde artık yürüyor

Manisa'da, otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı sokak köpeğine, hayvanseverler sahip çıktı. İzmir'de tedaviye alınan ve felç geçirdiği belirlenen köpeğe 'Moka' ismi verildi. 'Moka', geçirdiği ameliyatın ardından gördüğü fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Manisa'da ekim ayında meydana gelen kazada, yolda hızla ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek, yola savrulurken, sürücü ise yoluna devam etti. Köpeği yaralı halde yolda gören hayvansever, veterinere götürdü. Burada 3 yaşında ve dişi olduğu anlaşılan köpek, tedaviye alındı. Hayvanseverlerin 'Moka' ismini verdiği sokak köpeğinin belinin kırıldığı ve omuriliğinin baskı altında olması nedeniyle felç geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan ‘Moka'nın tedavisine lazer yöntemiyle devam edildi. Kasları da güçlendirilen 'Moka' son 1 ay boyunca su altı yürüme bandıyla fizik tedavi gördü. 'Moka' 2 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşup, yeniden yürümeye başladı.

‘Moka'yı ve tedavi sürecini anlatan veteriner hekim Ali Burak Kaplan, "Sürücünün sokak köpeğine bilerek çarptığını düşünmek istemiyoruz. Sonuç olarak bir kaza ancak bu kazanın sonrasında hayvanı bırakıp, uzaklaşmak durumu başka bir boyuta taşıyor. Böyle bir durumda köpeğin acil olarak veterinere yetiştirilmesi gerekir. Bu olayda olduğu gibi felç kalabilir, gecikilirse ölebilir. Bu nedenle söz konusu hayvan mutlaka en yakın veteriner kliniğine bırakılmalı. Kaza gibi acil durumlarda lütfen hayvanın tedavisi için canları kliniğe yetiştirelim" diye konuştu.