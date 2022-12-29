HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
HAYVANSEVERLER ONA SAHİP ÇIKTI VE...
0
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
ABD'DE FELAKET! DONARAK ÖLDÜ!
0
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
BU HASTALIĞIN KAN TESTİ BULUNDU
0
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
SOYER'E ONUR ÖDÜLÜ
0

Otomobilin çarptığı köpek, hayvanseverler sayesinde artık yürüyor

Manisa'da, otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı sokak köpeğine, hayvanseverler sahip çıktı. İzmir'de tedaviye alınan ve felç geçirdiği belirlenen köpeğe 'Moka' ismi verildi. 'Moka', geçirdiği ameliyatın ardından gördüğü fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Otomobilin çarptığı köpek, hayvanseverler sayesinde artık yürüyor
29 Aralık 2022 Perşembe 10:28

Manisa'da ekim ayında meydana gelen kazada, yolda hızla ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek, yola savrulurken, sürücü ise yoluna devam etti. Köpeği yaralı halde yolda gören hayvansever, veterinere götürdü. Burada 3 yaşında ve dişi olduğu anlaşılan köpek, tedaviye alındı. Hayvanseverlerin 'Moka' ismini verdiği sokak köpeğinin belinin kırıldığı ve omuriliğinin baskı altında olması nedeniyle felç geçirdiği tespit edildi. Ameliyata alınan ‘Moka'nın tedavisine lazer yöntemiyle devam edildi. Kasları da güçlendirilen 'Moka' son 1 ay boyunca su altı yürüme bandıyla fizik tedavi gördü. 'Moka' 2 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşup, yeniden yürümeye başladı.

‘Moka'yı ve tedavi sürecini anlatan veteriner hekim Ali Burak Kaplan, "Sürücünün sokak köpeğine bilerek çarptığını düşünmek istemiyoruz. Sonuç olarak bir kaza ancak bu kazanın sonrasında hayvanı bırakıp, uzaklaşmak durumu başka bir boyuta taşıyor. Böyle bir durumda köpeğin acil olarak veterinere yetiştirilmesi gerekir. Bu olayda olduğu gibi felç kalabilir, gecikilirse ölebilir. Bu nedenle söz konusu hayvan mutlaka en yakın veteriner kliniğine bırakılmalı. Kaza gibi acil durumlarda lütfen hayvanın tedavisi için canları kliniğe yetiştirelim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #köpek #tedavi
Önceki Haber
Gaziemir Belediyesi çalışanlarına yüzde 70 zam yaptı
Sonraki Haber
İzmir'de SGK önünde EYT kuyruğu!
Canlı bombalı eylem yapacaktı! DEAŞ'lı terörist yakalandı!
Canlı bombalı eylem yapacaktı! DEAŞ'lı terörist yakalandı!
0
Manisa'da bulunan bir otelde dehşet anları: 4 kişi yaralandı!
Manisa'da bulunan bir otelde dehşet anları: 4 kişi yaralandı!
0
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 kişi alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 45 kişi alacak
0
Yüzünü yıkarken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!
Yüzünü yıkarken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!
0
Otomobil traktöre çarptı: 1 kişi öldü!
Otomobil traktöre çarptı: 1 kişi öldü!
0
Manisa'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
Manisa'da havalandırma boşluğuna düşen kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.