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Otomobilin çarptığı liseli Sıla hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül (15), hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı liseli Sıla hayatını kaybetti
14 Aralık 2022 Çarşamba 13:53

Kaza, saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sıla Akgül, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Tolga Yağcı ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm
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