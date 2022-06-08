2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
2 BİN 500 YILLIK HEYKEL İZMİR'DE
0
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
BİR İNEK CİNAYETTEN TUTUKLANDI!
0
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
SEVGİLİSİNİN ÖNÜNDE TECAVÜZE UĞRADI
0
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
BU KEZ 6'LI MASA VAR!
0

Otomobilin çarptığı seyyar kokoreççi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletli seyyar kokoreççi Ahmet Kafaoğlu (66) yaşamını yitirdi. Yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin sürücü gözaltına alındı

Otomobilin çarptığı seyyar kokoreççi öldü
08 Haziran 2022 Çarşamba 16:01

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altay Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Yasin K.'nin (19) kullandığı otomobil, Ahmet Kafaoğlu yönetimindeki 45 ZC 2640 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle seyyar kokoreççilik yapan Kafaoğlu, savrulup başını beton zemine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kafaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kafaoğlu'nun ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Soruşturma başlatan polis, yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin sürücüsü Yasin K.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaza #ölüm #kokoreççi kaza
Önceki Haber
İzmir'de anne ve iki çocuğuna araba çarptı. O anlar böyle görüntülendi
Sonraki Haber
Otomobilin çarptığı seyyar kokoreççi öldü
2 aylık bebeği bulunan 18 yaşındaki kadın öldürüldü!
2 aylık bebeği bulunan 18 yaşındaki kadın öldürüldü!
0
Denizli'de ilginç olay! Üstsüz şekilde alışveriş yaptı!
Denizli'de ilginç olay! Üstsüz şekilde alışveriş yaptı!
0
Aydın'da terastan düşen kişi öldü
Aydın'da terastan düşen kişi öldü
0
Doktorlar 'yaşamaz' demişti, küçük Ayaz konuşmaya başladı
Doktorlar 'yaşamaz' demişti, küçük Ayaz konuşmaya başladı
0
Hakim odasında ölü bulundu!
Hakim odasında ölü bulundu!
0
Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!
Ağaca yıldırım isabet etti, 16 büyükbaş hayvan öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.