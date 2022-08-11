AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
AYININ GÜLÜMSETEN ANLARI
0
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
ARKADAŞLARA GÜVEN AZALDI
0
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
UZMANLARDAN İLGİNÇ UYARI!
0
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
DÜĞÜNDE İLGİNÇ OLAY!
0

Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!

Otomobilin tavanında tehlikeli yolculuk!
11 Ağustos 2022 Perşembe 08:13

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, otomobilin tavanında oturarak seyahat eden kişi hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Polisin kısa sürede tespit ettiği S.K. ve otomobilin sürücüsü A.G.'ye toplam 392 TL ceza kesildi.

Manisa’dan Kuşadası’na tatile gelen arkadaşlar S.K. ile A.G.'nin tehlikeli yolculuğu hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Kuşadası Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halindeki 45 BB 266 plakalı otomobilin tavanına oturan, bir elinde bira şişesi ve sigarası olan yarı çıplak kişiyi görenler o anları önce kayda aldı, ardından polise bildirdi. Daha sonra ise kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile otomobilin yerini tespit eden Kuşadası polisi, kısa sürede 2 kişiye ulaştı. Otomobilin sürücüsü A.G. ile aracın tavanında oturan S.K. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçunu işledikleri için hem adli işlem başlatıldı hem de 392 TL idari para cezası yazıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kuşadası #otomobil #otomobil tavanı
Önceki Haber
Acı bal yiyen ayının baygın halleri gülümsetti!
Sonraki Haber
Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
Uşak'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 43 yaralı!
0
Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
Afyon'da acil iniş yapan uçak kırım geçirdi!
0
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
Eşini öldürdü, sosyal medyadan bir de bu paylaşımı yaptı!
0
Manisa'da 2 ilçede orman yangını 
Manisa'da 2 ilçede orman yangını 
0
Kavgalara neden olan Marmara Gölü'nü kimin işleteceği belli oldu!
Kavgalara neden olan Marmara Gölü'nü kimin işleteceği belli oldu!
0
Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!
Muğla'da aşırı hız kazası: 2 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.