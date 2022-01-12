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Otomobiliyle yolunu kestiği DJ'yi silahıyla vurdu

Otomobiliyle yolunu kestiği DJ'yi silahıyla vurdu
12 Ocak 2022 Çarşamba 08:51

Aydın'ın Didim ilçesinde DJ'lik yaptığı öğrenilen Sercan Dal, otomobiliyle seyir halindeyken, bir araç önünü kesti. Araçtan inen kişi ile Dal arasında önce tartışma yaşandı. Sonra Niyazi İ. isimli kişi silahla Dal'a ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı olan Dal ise çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı


Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobille ilçe merkezine seyir halinde olan Niyazi İ., aynı istikamette seyir halinde olan önceden husumetli olduğu öne sürülen Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durdu. İki sürücü de otomobillerinden inerek sözlü tartışmaya başladı. Niyazi İ. bu sırada elindeki tabancayla Dal'a ateş açtı. Sercan Dal, göğsünden yaralanmasına rağmen yolda duran minibüsün arkasına saklandı.

Niyazi İ. ise olaydan sonra otomobilini cadde üzerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Karşı şeride geçen saldırgan, burada kendisini bekleyen Emin İ. yönetimindeki 35 AT 9335 plakalı otomobille Söke istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaralı Sercan Dal çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünün sağ tarafından vurulan Dal, tedavi altına alındı.

SALDIRGAN VE YANINDAKİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Niyazi İ. ve Emin İ., Söke istikametine seyir halindeyken polisin takibi sonucu Muradiye Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı bir iş yerininin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Niyazi İ.'nin Sercan Dal'ın otomobilinin önünde durması ve silahla ateş etmesi, ardından kaçması kamera kayıtlarına yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #silahlı saldırı #didim #dj vurulma
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