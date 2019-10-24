Özel Ege, Özel Ege Kent Hastanesi oldu

Denizli'de uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet veren Özel Ege Hastanesi, yoluna Özel Ege Kent Hastanesi olarak devam ediyor.

Ankara'nın en büyük hastanelerinden biri olan Özel Umut Ankara Hastanesi'nin kurucu ortaklarından, Denizlili işadamı ve eski Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek tarafından satın alınan ve kentin ilk özel hastanelerinden biri olan Özel Ege Hastanesi, bundan sonra Özel Ege Kent Hastanesi adıyla Denizlililere çok daha güçlü bir şekilde hizmet vereceği açıklandı.

7/24 hizmet

Hastane yetkilileri kaliteli, güvenilir ve ekonomik şekilde vatandaşlara hizmet vererek, kentin sağlık sektöründeki gelişimi bir adım daha ileriye taşımak hedefiyle 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceklerini söyledi, "Bundan sonra da çağdaş tıbbın gereklerine uygun, güncel ve en gelişmiş sağlık teknolojisi ile insan onuruna saygılı ve yüksek beceri ile desteklenen sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

