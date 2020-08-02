Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı misafirler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk oluşturdu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle dört mevsim ziyaretçi ağırlayan "beyaz cennet" Pamukkale'de, bayram hareketliliği yaşanıyor. Salgın önlemleri kapsamında belli sayıda ziyaretçinin kabul edildiği ören yeri girişinde, zaman zaman uzun kuyruklar meydana geliyor.

Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun bir çok kentini bağlayan yol güzergahında bulunması nedeniyle özellikle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret eden turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektiriyor. Ören yerinde uzun vakit geçirmeyi tercih eden turistler ise çamur banyosu ve antik havuzdan yararlanıyor.

"Türkiye çok sağlıklı bir yer"

İstanbul'dan gelen Mutlu Şentürk, bayram tatili dolayısıyla seyahate çıktığını ve ilk rotasını Pamukkale olarak seçtiğini anlatarak, "Travertenleri görmek istedim. Daha çok Ege kıyılarını gezeceğim. Burayı çok güzel buldum. Pamukkale bayram tatilini geçirmek için en güzel yerlerden birisi, diye düşünüyorum." dedi.

Sinem Çokalp ise bölgeyi çok güzel bulduğunu ifade ederek,"Burası, aynı fotoğraflarda gördüğümüz gibiydi. Harika bir yer. Kamp kuracağız." diye konuştu. Mersin'den gelen Mustafa Öncü ise ilk defa Pamukkale'ye geldiğini belirterek, "Çok güzel bir yermiş. Allah'ın sanatını her yerde görmek çok güzel. Burası gerçekten bir cennet, temiz ve her şeyiyle dört dörtlük. İyi ki buraya gelmişiz. Gelmeseydik pişman olacakmışız. " değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Pamukkale'ye gelen 6 yaşındaki Yahya Öncü de "Vallahi çok beğendim burayı. Yüz yıldızlı otel gibi maşallah." diye konuştu. Belarus'tan gelen Anna Galegova da "Her şey çok güzel ve harika. Türkiye çok sağlıklı bir yer. Hiç kimse korkmasın. Herkes korkmadan buraya gelebilir." dedi.