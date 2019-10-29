Pamukkale'de cumhuriyetin 96. yılı anısına balon turu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla balonlarla Pamukkale turu yapıldı.

Pamukkale Mahallesi'nde balon turu düzenleyen tur şirketlerine ait balonlar, cumhuriyetin 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kocaçukur mevkisinde bir araya geldi. Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla balonlara binerek yaklaşık 1500 metreden Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu. Türk bayraklarını taşıyan balonlar, 40 dakikalık tur sonrası önceden belirlenen noktalara iniş yaptı. Balon turu düzenleyen Nevzat Köse, yaptığı açıklamada, cumhuriyetin yeni yaşını kutlamanın onur ve sevincini yaşadıklarını belirterek, balonlara astıkları Türk bayraklarını göklerde dalgalandırdıklarını söyledi.