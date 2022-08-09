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Pamukkale Üniversitesi 185 kişi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 185 personel alımı yapacak

Pamukkale Üniversitesi 185 kişi alacak
09 Ağustos 2022 Salı 07:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi çeşitli Birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (En az KPSS puanı 65 ve üzeri olanlar başvuru yapabilecektir.) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular 10 Ağustos 2022 ile 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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