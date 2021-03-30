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Paraşütüne motosikletini bağlayıp uçtu!

Denizli'de yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, paraşütüne bağladığı motosikletiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin eşsiz travertenleri üzerinde uçuş yaptı

Paraşütüne motosikletini bağlayıp uçtu!
30 Mart 2021 Salı 14:14

Denizli'de yaşayan 29 yaşındaki Hasan Kaval, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'deki Dinamit Tepesi Yamaç Paraşütü Pisti'nden, motosikletiyle uçuş denemesi yaptı. Motosikletini paraşütüne bağlayan Kaval, travertenler üzerinde yaklaşık 20 dakika uçtu. 'Beyaz cennet'in semalarında 400 metre yüksekliğe çıkan Kaval, daha sonra Kocaçukur mevkisine iniş yaptı.

Pamukkale'de sıra dışı bir uçuş yaptığı için mutlu olduğunu söyleyen Kaval, "Pamukkale doğa harikası bir yer. Yüksekten bu manzarayı izlemek muhteşem bir his. İnsanlar buraya gelip kesinlikle bu güzelliği yerinde görmeli. Motosikletle uçuş yapmak için bir süredir çalışmalar yapıyordum. Motosikletimin arkasına pervane yaptım. Pervane motordan aldığı güçle havada daha uzun süre kalmamı sağladı. Pamukkale travertenleri üzerinde motorla uçmak benim için çok keyifliydi" dedi.

Daha önce de paraşütte tavla ve okey oynayarak, koltukta televizyon seyrederek uçuşlar yaptığını anlatan Kaval, "Bu tür uçuşlarla ülke turizmine katkı sağlamayı hedefliyorum. Projelerimin devamı gelecek. Türkiye'nin her yerinde bu tarz uçuşlar gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #yamaç paraşütü #motosikletiyle uçtu
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