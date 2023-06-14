Paravan Operasyonu'nun Muğla ayağında 6 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından, kurdukları paravan şirketlerle hayali ihracat yaparak devleti milyonlarca lira zarara uğratan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Paravan' operasyonunun Muğla ayağında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, paravan şirket kurarak hayali ihracat yapan ve bu yöntemle devleti milyonlarca lira zarara uğratan 490 kişiye yönelik, 6 aylık çalışmanın ardından operasyon düzenledi. 47 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonun Muğla ayağında Bodrum, Marmaris ile Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 100'ün üzerinde çek-senet, 2 ruhsatsız tabanca ve 119 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.U., H.İ.U., M.A., Y.D., M.G. ve E.D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.