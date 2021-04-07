Parkta oyun oynarken başından vuruldu!

Manisa'da parkta oyun oynayan çocuk, yorgun merminin kafasına isabet etmesi ile yaralandı

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 18.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Beşeylül Mahallesi'nde bulunan parkta anneannesi Leyla Karazeybek ile oyun oynayan 6 yaşındaki Eymen Dikilitaş'a nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun mermi isabet etti.

Torununu başının döndüğünü söylemesi ile başından kan aktığını gören anneanne hemen yardım istedi. Bunun üzerine parkta olan yakınları durumu hemen Eymen'in babası Mehmet Dikilitaş'a bildirdi. Olay yerine gelen baba, oğlunu hemen çevredeki bir hastaneye götürdü.



BAŞINDA MERMİ VAR

Küçük çocuğu tedavi altına alan doktorlar, çocuğun başında mermi olduğunu tespit etti. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ameliyatla merminin alınacağı açıklandı.

Olayın ardından açıklama yapan anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk yanımda oynuyordu. Pat diye bir ses duydum, torunum yanıma geldi, 'başım dönüyor' dedi. Komşu esnaflar yardımcı oldular, babasını çağırdım. Ne olduğunu fark edemedik, pat diye bir ses geldi ama ne olduğunu fark edemedim. Babasını ve annesini arayarak çocuğu hastaneye getirdik" dedi.

Öte yandan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.