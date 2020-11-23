Patara ruhu Elhamra'da

Bodrum’da ve Patara Antik Kenti’nde verdikleri konserlerle sanat yolculuğuna başlayan Trio Patara’nın muhteşem yorumlarıyla birlikte izleyiciler, 24 ve 26 Kasım 2020 tarihlerinde saat 20:00’de İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde adeta Patara’nın havasını soluyacak

“Patara Yılı” ilan edilen 2020 senesinin bahar aylarında kurulan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Flütist Lelya Bayramoğulları ve Arpist Aslıhan Güngör ile Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara, Ağustos ayında Bodrum’da ilk konserlerini gerçekleştirmişti. Ardından Patara Antik Kent’te, antikitenin ruhunu en güzel yansıtan melodilerle izleyenleri büyülemişti. Yaz sezonu sonrasında da çeşitli sahnelerde konser vermeyi sürdüren Trio Patara, 24 ve 26 Kasım 2020 tarihlerinde İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Kurallara uygun

F. Devienne, G. Fauré, E. Grieg, Y. Tura, A. Veysel, T. Taviş, Ö. Gülbey Usta, Y. Yalçın, Y. Karataş gibi müziğin yerli ve yabancı önemli isimlerinin beste ve düzenlemeleri programda yer alıyor olacak. Ayrıca bazı eserlerin, Elhamra Sahnesi’ndeki bu iki etkinlikle birlikte prömiyeri gerçekleşecek. Şan, flüt ve arpın büyülü birlikteliğinin tanımı diyebileceğimiz “Trio Patara” tarafından özenle seçilmiş konser programı vesilesiyle, Patara’nın atmosferinin adeta Elhamra Sahnesi’ne taşınacağı bu iki etkinliğin biletleri Elhamra Sahnesi ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebilecek. Etkinlik, sosyal mesafeli oturma düzenine ve pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenecek.



