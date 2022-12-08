Patlayan lastiği tamir ederken TIR çarptı: 2 ölü!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde patlayan lastiği tamir eden oto tamirci Bayram Yaşlı (38) ile yanındaki sürücü Vural Adar (49), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Afyonkarahisar- Ankara kara yolu Topdere mevkisi yakınlarında meydana geldi. Vural Adar'ın kullandığı 16 ARV 605 plakalı TIR'ın lastiği seyir sırasında patladı. TIR'ı yolun sağ tarafına park eden Adar, lastik tamircisi Bayram Yaşlı'yı arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen Yaşlı, Vural Adar ile birlikte TIR'ın sol tarafında patlayan lastiği tamir etmeye başladı. Bu sırada M.Ç.'nin kullandığı 03 VY 440 plakalı TIR, Yaşlı ile Adar'a çarptı. İhbarla gelen sağık ekipleri, Yaşlı ile Adar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, inceleme sonrası Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR şoförü M.Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.