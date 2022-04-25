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Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü!

Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü!
25 Nisan 2022 Pazartesi 08:58

Muğla Fethiye'de daha iki yaşında olan Selim Çetinkaya, oturdukları apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti


Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fethiye'nin Babataş Mahallesinde meydana geldi. Ramazan-Fulya Çetinkaya çiftinin çocukları Selim Çetinkaya, oturdukları 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden beton zemine düştü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye kaldırılan Selim'in durumu ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Selim, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Ramazan-Fulya Çetinkaya çifti, sinir krizi geçirdi.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Selim'in cenazesi, Seydikemer ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #pencereden düşme #çocuk ölüm
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