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Pes dedirten görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi!

Pes dedirten görüntüler! 2 yaşındaki oğluna sigara içirdi!
11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:26

Aydın'da 23 yaşındaki anne Melisa S.'nin 2 yaşındaki oğlu S.T.'ye sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerle birlikte anne hakkında suç duyurusunda bulunulurken, anne ise oğlu ile birlikte ortadan kayboldu


Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #çocuk sigara #sigara içirilen çocuk
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