Pijamaları ile evden çıkıp, kayıplara karıştı!

Balıkesir'den Uşak'a düğün için gelen 56 yaşındaki Nurcan Tekin'den 4 gündür haber alınamıyor. Sabah saatlerinde evden çıkan Tekin için arama çalışmaları devam ediyor

21 Ağustos Pazar günü Balıkesir'den Uşak merkeze bağlı Güre köyüne ablası Ferdiye Yançıl (61) ile düğüne gelen Nurcan Tekin'den 4 gündür haber alınamıyor. Cumartesi gecesi Güre köyünde düğün bittikten sonra ablası ile arkadaşlarının köy evinde kalan Tekin, pazar günü sabah saatlerinde kimseye haber vermeden iddiaya göre pijamalarıyla evden çıktı. Köy evinde sabah uyandığında kardeşinin evde olmadığını fark eden Ferdiye Yalçın durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevredeki incelediği güvenlik kameralarından Nurcan Tekin'in İzmir-Ankara kara yolunda pijamalarıyla yürüdüğü görüldü. Tekin'in bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

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