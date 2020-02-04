Pilotlar uçuşları süresiz durdurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın işletmesini alan özel şirketin, giriş ücretini 38 liradan 81 liraya çıkarmasına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Pilotlar, giriş ücretleri düşürülene kadar Babadağ'dan tandem (ikili) uçuşların yapılmayacağını belirtti.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'ın işletmesini yürüten özel şirket tarafından yamaç paraşütü pilotları için giriş ücreti, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde 38 liradan 81 liraya çıkarıldı. Uçuş maliyetlerinin artması nedeniyle yapılan fiyat artışına tepki gösteren yamaç paraşütü pilotları, Babadağ'dan tandem uçuşları süresiz durdurma kararı aldı. Belceğiz Plajı'nda toplanan yaklaşık 100 pilot, alkışlarla protesto ederken, giriş ücretleri normal seviyeye çekilene kadar Babadağ'dan ticari yamaç paraşütü uçuşlarının yapılmayacağını söyledi.

Aşırı artış

Yamaç paraşütü pilotları adına açıklama yapan, grup sözcüsü Türker Türkoğlu, enflasyonun çok üzerinde gerçekleştirilen giriş ücreti zammının yamaç paraşütü faaliyetlerinde maliyeti çok yükselttiğini söyledi. Babadağ'ın dünyaca ünlü uçuş noktası olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Babadağ işletmesi tarafından yasal dayanağı olmayan, hükümetin enflasyonla mücadele programı ile uyuşmayan, sektörün belirlediği satış bedeli ile tezat oluşturan, kapı geçiş ücretindeki aşırı artışın tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Ücretin sektör ve ülke gerçekleriyle bağdaşan, uygun orana geri çekilmesi gerekmekte. Ölüdeniz'de faaliyet gösteren tüm yamaç paraşütü pilotları, tek çatı altında toplanarak, ortak hareket etme kararı alınmıştır. Bu sorun çözülene kadar alınan karar neticesinde 1 Şubat itibarıyla uçuş faaliyetlerini süresiz durdurma kararı alınmıştır" dedi.

Başka yerden uçarız

Yamaç paraşütü pilotlarına destek veren TÜRSAB Fethiye Yöre Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal ise "Yapılan fiyat artışı kabul edilebilir seviyede değil. Turizm bireysel anlık kararlarla yapılmıyor, 1 yıl sonraya satışlar yapılıyor. Yapılan fiyat artışında tüm yük yamaç paraşütü pilotları ve turizmcilerin üzerine kalıyor. Yamaç paraşütüyle uçulacak bölgedeki tek nokta Babadağ değil. Gerekirse başka noktalardan atlarız. Bu durum daha olumsuz noktalara gitmeden özel firma ile bir masada oturup gerekli görüşmeleri yapmaya hazırız" diye konuştu.