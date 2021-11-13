Pizzacı, evli çifti öldürdü!

Çanakkale’de Süha Sümer (62) ile eşi Nilgün Akman Sümer (60), oturdukları apartmanın zemin katındaki iş yerinde çalışan Turgut Y. (36) tarafından evlerinde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 02.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Akman Apartmanı’nın 4'üncü katında meydana geldi. Süha Sümer ve eşi Nilgün Akman Sümer evlerinde, oturdukları apartmanın zemin katındaki pizzacıda çalışan Turgut Y.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık yarım saat sonra evden çıkan Turgut Y., saat 05.00 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Turgut Y.’nin ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri, Sümer çiftinin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nilgün Akman Sümer’in, 1989- 2002 yılları arasında Çanakkale Belediye Başkanlığı ve 22. dönem CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay’ın baldızı olduğu belirtildi.

Turgut Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.