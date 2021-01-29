Polis baskınına ateş açarak yanıt verdi: 3 polis yaralı

Manisa'da bir kişinin evine uyuşturucu baskını yapan polislere ateş açıldı. Saldırıda 3 polis yaralandı

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesi ile Ş.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Saat 01.00 sıralarında ekipler Ş.C.'nin evine baskın yaptı. Polis baskınına Ş.C. de pompalı tüfekle ateş açarak yanıt verdi.

Saçmaların isabet ettiği 1 komiser yardımcısı 2 de polis yaralandı. Olay yerinde çatışma çıkarken, şüpheli silahıyla birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada evde yapılan aramada bir miktar esrar ve bonzai maddesi ele geçirldi. Gözaltına alınan Ş.C., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.