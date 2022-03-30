MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!
0
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU
0
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
0
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
0

Polis kaputa çıkarak aracı durdurmaya çalıştı ama...

30 Mart 2022 Çarşamba 15:10

Denizli'de uygulama noktasında görevli kadın polis memurunun kaputuna çıkarak kaçmasını engellemeye çalıştığı otomobil, çevredekilerin yardımıyla durduruldu.

Topraklık Mahallesi'ndeki Halk Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 20 AV 109 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polis memuru Ezgi Gönül, "Dur" ihtarına uymayan sürücüyü, otomobilinin kaputuna tutunarak durdurmaya çalıştı. Otomobilin ilerlemesine karşın polis memuru Ezgi Gönül, kaputu bırakmadı. Cadde boyunca bir süre ilerleyen otomobil, çevredekilerin de yardımıyla durduruldu.

Sürücü M.K. gözaltına alındı. Daha önce trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ehliyetine 2 kez el konulduğu belirtilen sürücü, işlemler için karakola götürüldü.

Hafif şekilde yaralanan polis memuru Ezgi Gönül, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobilin, kaputunun üzerinde polis memuru varken ilerlediği anlar, bir güvenlik kamerasına yansıdı.​​​​​​​​​​​​​​


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli #polis #trafik polisi #kadın polis
Önceki Haber
Babacan'dan Bahçeli'ye: Asıl siz nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?
Sonraki Haber
Meteoroloji'den Ege'ye 'toz' uyarısı!
Vatandaşa at ve eşek eti yedireceklerdi!
Vatandaşa at ve eşek eti yedireceklerdi!
0
İddia uğruna denize atlayan genç boğularak öldü!
İddia uğruna denize atlayan genç boğularak öldü!
0
Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!
Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!
0
Karı-kocayı kaza ayırdı!
Karı-kocayı kaza ayırdı!
0
Korkunç görüntü! Aç kalan köpekler birbirini parçalayıp yedi!
Korkunç görüntü! Aç kalan köpekler birbirini parçalayıp yedi!
0
Günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden dün kaç araç geçti?
Günlük 45 bin araç garantisi verilen Çanakkale Köprüsü'nden dün kaç araç geçti?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.