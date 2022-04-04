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Polis merkezinde şok olay! Bir polis öldü!

Polis merkezinde şok olay! Bir polis öldü!
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:46

Muğla Ortaca'da polis memuru olan 48 yaşındaki Aytaç Babayiğit, meslektaşının temizlediği tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Babayiğit kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay, saat 00.30 sıralarında Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ortaca #polis ölüm #tabanca
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