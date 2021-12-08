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Polisin bir gence tokat attığı görüntüler tepki topladı. Açıklama geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletin alkollü sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücünün yakalandığı bölgede bulunan gençler ile bir komiser yardımcısı arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmada gence tokat atıp, ardından da 'Seni öldürürüm' dediği öne sürülen komiser yardımcısı ve olaya karışan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı

Polisin bir gence tokat attığı görüntüler tepki topladı. Açıklama geldi
08 Aralık 2021 Çarşamba 08:34

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan uygulama sırasında motosikletle bir kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı motosikletin sürücüsü, Zafer Mahallesi 143 sokak üzerinde ekiplerce yakalandı. Yakalanan sürücünün, yapılan kontrolde 0,89 promil alkollü olduğu belirlendi, hakkında ekiplerce cezai işlem uygulandı.

KOMİSER YARDIMCISI TARTIŞTIĞI GENÇLERDEN BİRİNE TOKAT ATTI

Öte yandan, o sırada bölgede bulunan gençler ile bir komiser yardımcısı arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından komiser yardımcısı gençlerden birine tokat attı. Ardından da 'Seni öldürürüm' diye bağırdığı öne sürüldü. Bir bekçinin de dahil olduğu olayın o anları vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden olurken, konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada komiser yardımcısı ve bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmı ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir komiser yardımcısı ile bir çarşı ve mahalle bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Güvenlik personeline Emniyet Teşkilatı’nın gerektirdiği şekilde hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır."


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #polis #polis tokat #bekçi #tokat atan polis
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