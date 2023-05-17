Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobil, polisin takibi sonucu barikat kurularak durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobillerde yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir Otoyolundan uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, dün akşam saatlerinde Germencik yakınlarında şüpheli 2 otomobil, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan iki otomobilin sürücüsü de kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobiller, otoyola kurulan barikatla durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobillerde yapılan aramada, paketler halinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücüler Çetin Enez (42) ve Mehmet Lütfü Saydam (54), gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.