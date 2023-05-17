Altılı masa CHP'de bir araya geldi
Altılı masa CHP'de bir araya geldi
0
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
0
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
0
İYİ Partili Zorlu: Partimiz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var gücüyle çalışacak
İYİ Partili Zorlu: Partimiz, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için var gücüyle çalışacak
0

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobil, polisin takibi sonucu barikat kurularak durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobillerde yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 otomobilden 5 kilo uyuşturucu çıktı
17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:15

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın- İzmir Otoyolundan uyuşturucu taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, dün akşam saatlerinde Germencik yakınlarında şüpheli 2 otomobil, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan iki otomobilin sürücüsü de kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobiller, otoyola kurulan barikatla durduruldu. Narkotik köpeği 'Tina' ile otomobillerde yapılan aramada, paketler halinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sürücüler Çetin Enez (42) ve Mehmet Lütfü Saydam (54), gözaltına alındı. 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #aydın #Germencik #uyuşturucu
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
MSB açıkladı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Bakan Soylu: Son saniyeye kadar çok çalışacağız
Manisa'da 3 aracın karıştığı kaza: 12 yaralı
Manisa'da 3 aracın karıştığı kaza: 12 yaralı
0
Tahralı saldırıda otomobilden atlayan annesinin kucağındaki Arda, hayati tehlikeyi atlattı
Tahralı saldırıda otomobilden atlayan annesinin kucağındaki Arda, hayati tehlikeyi atlattı
0
Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada öldü
Emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada öldü
0
Kum yığınının altında kalan işçi öldü
Kum yığınının altında kalan işçi öldü
0
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
0
Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.