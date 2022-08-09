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Polisin durdurduğu otomobilden silah ve yüzlerce mermi çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ve 496 adet mermi ele geçirildi

Polisin durdurduğu otomobilden silah ve yüzlerce mermi çıktı
09 Ağustos 2022 Salı 07:49

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Grup Amirliği, Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Turgutlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilde uzun namlulu silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir'e gitmekte olan otomobili durduran ekiplerin araçta yaptığı aramada uzun namlulu silah ve silaha ait 496 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü A.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #turgutlu #silah #mermi
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