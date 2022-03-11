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"Poliste eldiven ve siperlik yoktu" dedi, trafik cezasını iptal ettirdi!

"Poliste eldiven ve siperlik yoktu" dedi, trafik cezasını iptal ettirdi!
11 Mart 2022 Cuma 12:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle karıştığı kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden, hastanede yapılan kan testinde 2,46 promil alkollü çıkan Ali Z.'ye (22) 3 bin 836 TL para cezası kesilip, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, Emniyet'in koronavirüs genelgesini gerekçe gösterip, çektiği görüntülerle alkol testi yapılmak istendiği sırada polislerde eldiven ve siperlik bulunmadığını belgeleyerek itirazda bulunan Ali Z.'nin cezasını iptal etti.

Bodrum’da geçen yıl 22 Temmuz'da Ali Z., alkollü olarak kullandığı motosikletle Ortakent Mahallesi, Oyder Caddesi, Eren Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Ali Z.'den alkometreye üflemesini istedi. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Ali Z., hastanede kan örneği alınarak yapılan ölçümde 2,46 promil alkollü çıktı. Ali Z.'nin ehliyetinin de motosiklet kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Ali Z.'ye 'alkollü araç kullanmak' ile 'yetkili olmadığı aracı kullanmak' suçlarından toplam 3 bin 836 TL para cezası kesilip, ehliyetine el konuldu.

AVUKATI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ

Ali Z., Covid-19 salgını nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün alkolmetre ile alkol testinin nasıl yapılacağı konusunda yayınladığı genelgeyi gerekçe göstererek, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Genelgeye göre, alkol testi sırasında polislerde eldiven ve siperlik bulunması gerektiği belirtildi. Ali Z.'nin kaza yerinde test yapılmak istendiği sırada cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, polislerde eldiven ve siperlik bulunmadığı tespit edildi. Bodrum 2'nci Sulh Ceza Hakimliği, polislerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde alkolmetre üfletmeye çalıştığı gerekçesiyle Ali Z.'ye kesilen 3 bin 836 TL para cezasını ve ehliyete el koyma kararını iptal etti.

'VATANDAŞLARIN BİLİNÇLİ OLMASI GEREKİYOR'

Avukat Bahar Dural, müvekkilinin kendi isteğiyle hastaneye gidip, kan vererek alkol testi yaptırdığını söyleyerek, "Kendisinin alkol testi yaptırmak ya da yaptırmamak gibi derdi yoktu. Sadece kurallara uyulmasını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, alkolmetreye nasıl üfleneceği konusunda, 31 Ağustos 2020 tarihinde gayet açık bir genelge yayınladı. Bu yazıda, alkol kontrolü yapacak olan görevlinin mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliğinin takılı olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak müvekkilimin çektiği videoda açıkça görüyoruz ki poliste ne siperlik ne de eldiven yok. Bu sebeple karara yaptığımız itiraz kabul edildi ve adalet yerini buldu. Vatandaşların da bu konuda bilinçli olması lazım" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ceza #trafik cezası #iptal
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