Polisten kaçarken kaza yapıp öldü!

Kütahya'da havaya ateş açınca polisin peşine düştüğü kişi 'dur' ihtarına uymayınca aracı ile kaza yapıp öldü

Olay Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre eğlence mekanlarının bulunduğu yerde polis denetim yaptığı sırada otomobilinde bulunan Bayram Türker havaya ateş açtı. Bunun üzerine polis Türker'in peşine düştü. Polisin 'dur' ihtarına rağmen durmayan Türker kaçmaya başladı. Bu sırada direksiyonun hakimiyetini kaybeden Türker, dere yatağına uçtu. Polisler kazayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Türker’in kaçarken ateş açtığı silah ele geçirilirken, cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.