Pompalı tüfekle ateş açıldı, 2 kişi yaralandı

Denizli'de bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Pompalı tüfekle ateş açıldı, 2 kişi yaralandı
03 Nisan 2023 Pazartesi 02:01

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çamlaraltı Mahallesi Kınıklı Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin arka camından pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar, kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve bir evin balkon camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda kullanıldığı belirlenen pompalı tüfek, olay yerinin yaklaşık 1,5 kilometre yakınında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralama #silah #denizli #pamukkale #ateş açılma
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