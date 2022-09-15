Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 16 kişi yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde V.Ö.'nün pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 16 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre V.Ö., henüz belirlenemeyen sebeple elindeki pompalı tüfekle yere ve çevreye ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki 2’si çocuk 16 kişiye isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ameliyata alındı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ise şüpheli V.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.