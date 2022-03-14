ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
ÜNLÜ OYUNCU ÖLDÜ!
0
ÖDÜL TÖRENİNDE PUTİN'E EL HAREKETİ!
ÖDÜL TÖRENİNDE PUTİN'E EL HAREKETİ!
0
EGE'NİN OTLARI ŞİFA DEPOSU
EGE'NİN OTLARI ŞİFA DEPOSU
0
YENİ YUVASI ANTALYA!
YENİ YUVASI ANTALYA!
0

Profesör mezarlıkta define ararken yakalandı!

Profesör mezarlıkta define ararken yakalandı!
14 Mart 2022 Pazartesi 15:12

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bekçiler mezarlıkta kazı yapan 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin mezarlıkta define aradıkları öğrenilirken, şüphelilerden birinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı.

Olay, 10 Mart'ta Bolvadin ilçesi, Şıhlar Mahallesi, Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden Mevlüt Güllü mezarlıkta, M.Ş. ise yakındaki bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

BİRİNCİ DERECE SİT ALANI ÇIKTI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, H.B. ile M.A.D.'yi de evinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mezarlıkta define kazısı yapanlardan Mevlüt Güllü'nün, AKÜ Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Bilim Dalında profesör olduğu belirlendi. Mezarlığın Kurtuluş Savaşı döneminde hayatını kaybeden Türk askerlerinin defnedildiği bölge ve 1'inci Derece Sit Alanı olduğu belirtildi. Şüphelilere 'izinsiz kazı yapmak ve sit alanına zarar vermek' suçlarından adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyonkarahisar #mezarlık #define #profesör
Önceki Haber
İzmir'de 3 yaşındaki çocuk yangında öldü!
Sonraki Haber
İzmir'de saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı: Yumruk attı, bıçak çekti!
Yine bir kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu!
Yine bir kedi bacakları kesilmiş halde ölü bulundu!
0
Ağaç altında ölü bulundu!
Ağaç altında ölü bulundu!
0
Otomobilin çarptığı polis, TIR'ın altında kaldı!
Otomobilin çarptığı polis, TIR'ın altında kaldı!
0
Genç moda tasarımcısı, otomobilinde öldürüldü!
Genç moda tasarımcısı, otomobilinde öldürüldü!
0
Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Manisa'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
0
Depoyu doldurup kaçtı! O anlar kamerada...
Depoyu doldurup kaçtı! O anlar kamerada...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.