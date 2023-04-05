Ramazan davulcusu kadın köylüleri sahura 2 torunuyla birlikte gezerek kaldırıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde 65 yaşındaki Fatma Akan, iki torunuyla birlikte, köyde sahur vakti davul çalıp mani söylüyor.

Ramazan davulcusu kadın köylüleri sahura 2 torunuyla birlikte gezerek kaldırıyor
05 Nisan 2023 Çarşamba 15:15

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde Kınıkyeri Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akan, yaklaşık 5 yıl önce ramazan davulculuğu yapmaya başladı.

Akan, bu yıl yanına aldığı torunları Meryem (13) ve Muharrem Çiftçi (11) yardımıyla da davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldırıyor.

Akan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir geleneği yaşatmak ve mahalleliye bunu hissettirmek amacıyla davul çalmaya başladığını söyledi.

Ramazan davulculuğunun yüzlerce yıllık bir gelenek olduğunu belirten Akan, "Bu kültürü yaşatmak bizler için önemli. Babam da davulcuydu. Yaklaşık 1 saat süresince davul çalarak köylümüzü sahura uyandırıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. " dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #davul #nine #sahur #torun
İlgili Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Sonraki Haber
İzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
0
Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Muğla ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
0
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
0
Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Denizli'de eski eşini iple öldürmüştü, ifadeleri kan dondurdu
Denizli'de eski eşini iple öldürmüştü, ifadeleri kan dondurdu
0
Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu
Afyonkarahisar'da temel kazısında lahit bulundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.