Restoranda korkunç patlama: 7 kişi öldü, 5 kişi yaralı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir restoranda patlama meydana geldi. Mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği öğrenilen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın ardından içeride bulunan 2 kişinin restoranın 2'nci katından atladığı belirtildi.

‘BÜTÜN BOYUTLARIYLA İNCELENECEK’

Olayla ilgili açıklama yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bugün 15.35 sıralarında bulunduğumuz cadde üzerindeki bir işletmede tüp değişimi sırasında oluşan bir patlama neticesi 1’i ağır 5 yaralımız söz konusu maalesef, 7 vatandaşımız da yaşamını kaybetti. Hastaneye intikalleri sağlandı. Çok üzgünüz. Böylesine bir kazanın yaşanmış olmasından, insanlarımızın yaşamını yitirmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum. Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Çalışanın ilk beyanına göre tüpten bir koku geldiği, hatta yetkili kişinin gelerek değiştirme noktasında kokunun çıktığı kendisinin bazı insanları dışarıya çıkardıktan kısa süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Olay yeri incelememiz ve itfaiyemiz bütün boyutlarıyla inceleyecek. İlk tespitlerimize göre tüpten kaynaklı bir patlama olduğunu ifade edelim” dedi.



PATLAMADAN KURTULAN YARALI KASİYER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan ve restoranda kasiyer olarak çalışan Merve Bayar, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayar, "Kendimizi dışarıya zor attık. Her şey 1 dakika içerisinde oldu. Bir anda alev aldı, patladı. Hepimiz ocaktaydık. Patlama da orada oldu" dedi.



10 GÖZALTI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak tüp değişimi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "Saat 15.30 sularında İlçemiz Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan Ekrem Çoşkun Döner isimli iş yerinde tüp değişimi sırasında meydana gelen patlama sonucu 7 kişinin öldüğü, 1’i ağır 5 yaralanın olduğu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.



'BİR HASTAMIZDA YÜZDE 80 YANIK VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını hatırlatarak, "Yaralılardan dördünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 2 dakika sonra ulaştı. 5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.