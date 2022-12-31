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Restoranda patlama! Yemeğe giden anne ve kızı patlamada öldü!

Restoranda patlama! Yemeğe giden anne ve kızı patlamada öldü!
31 Aralık 2022 Cumartesi 08:51

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Patlamada hayatını kaybedenlerden ikisinin anne Emine Düztepe ve kızı İrem Düztepe oldukları öğrenildi. Acıkmadığı için yemeğe gitmeyen abla Sıla Düztepe ise ölmekten kurtuldu

Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde, bir döner firmasına ait 2 katlı restoranın mutfak bölümünde saat 15.15 sıralarında gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 1'i ağır, 5 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ANNE- KIZ PATLAMADA ÖLDÜ, ABLA İSE YEMEĞE GİTMEDİĞİ İÇİN HAYATTA KALDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, restoranda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 7 kişiden 2'sinin Emine (37) ve kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi. Düztepe ailesinin bir hafta önce Kuyucak ilçesinden Nazilli’ye taşındığı, İrem Düztepe’nin ise 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Baba İlker Düztepe’nin ise Şırnak’ta astsubay olarak görev yaptığı belirtildi. Anne- kız restorana giderek yemek yemek istedi, abla Sıla Düztepe ise acıkmadığı için annesi ve kardeşiyle gitmedi. Yemek yemeye gitmediği için Sıla hayatta kalırken, anne Emine ve kızı İrem Düztepe patlamada can verdi. Şırnak’ta görevli babanın ise haberi alır almaz yola çıktığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #nazilli #patlama #restoran #haber
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