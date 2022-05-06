Rus iş insanının yatı Bodrum'a demir attı

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un 'Titan' isimli mega yatı demir attı

Rus iş insanı Alexander Grigoryevich Abramov'un lüks yatı 4 Mayıs tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesine yakıt ikmali için demir attı. Bir süre Fethiye koylarını gezen lüks yattakiler, daha sonra Bodrum ilçesine geldi. Yalıçiftlik açıklarına demirleyen Cayman Adaları bayraklı, 80 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki 100 milyon dolarlık mega yatta toplam 19 kişinin konaklayabileceği ve 14 personelin kalabileceği 30'dan fazla kabin yer alıyor. Yatta spor salonu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü ve buna benzer çok sayıda aktivitenin yapıldığı alan yer alıyor. Yatta, Rusya'nın en büyük çelik üreticilerinden Abramov'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bu arada, bir başka Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı 5 Nisan tarihinden bu yana Yalıkavak açıklarında demirli bulunurken, diğer yatı 'Eclips'in bekleyişi Göcek Adası açıklarında sürüyor.